Tuvalu ragt an seiner höchsten Stelle gerade mal fünf Meter aus dem Wasser. Während andere Länder diskutieren, wie sie Häuser und Infrastruktur vor dem steigenden Meeresspiegel retten können, so geht es bei dem kleinen Inselstaat im Pazifik um die Existenz des gesamten Landes. Außenminister Simon Kofe machte dies zuletzt in seiner Rede beim UN-Klimagipfel in Glasgow mit einiger Dramatik deutlich: Kofe stand dabei – im Anzug und mit Krawatte – bis zu den Oberschenkeln im Wasser.