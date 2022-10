Eigentlich hatte Sebastian Kurz vor einem Jahr bei seinem Rücktritt als Kanzler und dann später als ÖVP-Chef den Eindruck vermittelt, er wolle nun für immer – oder zumindest für ein Jahrzehnt, der Politik den Rücken kehren. Am Samstag erscheint jedoch eines offensichtlich vom ehemaligen Kanzler konzipiertes Buch, das den Titel: "Sebastian Kurz – Reden wir über Politik" trägt.

In dem von "Krone"-Journalistin Conny Bischofberger verfassten Werk spreche Kurz, so heißt es in der Aussendung des Verlags, "über die hellen und dunklen Seiten der Spitzenpolitik". Am Höhepunkt der Flüchtlingskrise sei er "auf Konfrontationskurs zur Willkommenspolitik"gegangen, mit seiner restriktiven Migrationspolitik gelte er bald als "konservatives Gegenmodell" zur deutschen Kanzlerin Angela Merkel." Nach Ibiza, Abwahl, Wiederwahl und Chat-Affäre habe er "nach der Geburt seines Sohnes die Politik verlassen". In dem Buch lasse er "bewegte Zeiten und seine Begegnungen mit Putin, Trump und Xi" Revue passieren.