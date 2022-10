Arne Schönbohm zeigt sich bewandert in antiker Mythologie: "Es ist wie bei Hydra: Sie schlagen einen Kopf ab und dann kommen andere nach", fasste er seine ausufernde Aufgabe als Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einmal zusammen. Insofern trifft er sich gut, dass der antike Historiker Thukykides einst über den Unterschied zwischen Ursache und Auslöser sinnierte.

Schönbohm könnte nämlich seinen Job als oberster Cyberschützer in Deutschland loswerden. Recherchen zur Nähe des von ihm gegründeten Lobbyklubs Cyber-Sicherheitsrat Deutschland zu russischen Geheimdienstfirmen waren dafür aber nur der Auslöser. Die Vorwürfe sind seit Jahren bekannt. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ist Schönbohm schlicht zu selbstherrlich. Die Recherchen zusammen mit dem Sabotageakt auf die Deutsche Bahn, der zuletzt Hunderte Züge stranden ließ, boten nur den willkommenen Anlass.

Die Ursachen

Die Ursachen liegen tiefer: in der Konstruktion der deutschen Sicherheitsagentur. Die Leiter der Sicherheitsbehörden wie dem BSI sind Beamte, aber sie tragen den Titel Präsident. So benehmen sie sich auch. Schon Horst Seehofer hatte als Innenminister seine Mühe mit dem eigenmächtigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, ebenso erging es Faeser mit Seebohm. Interviews musste der Cyberschützer im Ministerium vorab absegnen lassen.

Kritik

Nun ist Schönbohm, 53, wohl bald Präsident a. D. Zweifel begleiteten den Sohn des früheren CDU-Innenpolitikers Jörg Schönbohm, ebenfalls stets ein freier Geist, schon lange. Schönbohm jr. ist Betriebswirt, machte in der Industrie Karriere und gründete später den Lobbyverein Cyber-Sicherheitsrat Deutschland. 2016 stieg er zum BSI-Chef auf. Schon da gab es Kritik. Den Grünen fehlte Distanz zu Lobbyisten, anderen der nötige IT-Sachverstand. Schönbohm verstand sich eher als öffentlicher Mahner.

Firmen reden nicht gern über Cyberangriffe. Deshalb erfährt kaum jemand davon. Nun stockt der Zugverkehr in Deutschland und aus den Nord-Stream-Pipelines blubbert Gas. So geben sich viele überrascht. Dabei wurde Seebohms Behörde zuletzt kräftig aufgestockt, um 700 neue Jobs. Schönbohm wurde zum Verhängnis, dass beim privaten Cyber-Rat auch Strohfirmen des russischen Geheimdienstes mitmischten – freilich nach Schönbohms Wirken bei der Lobbytruppe. Kniffliger ist die Teilnahme an einer IT-Konferenz 2019 in Bayern, auf welcher der russische Geheimdienst nach Zuträgern suchte. "Es ist für uns als BSI nicht so relevant, wer der Angreifer ist, ob ein Verbrecher, ein Hacktivist, eine staatliche Institution", sagte Schönbohm einmal.

Ganz so einfach ist als BSI-Chef nicht. Als Behördenpräsident hätte Schönbohm sein Umfeld besser klären müssen. Ganz weg ist Schönbohm übrigens nicht. Als Beamter kann er nicht entlassen werden. Er könnte nur des Amtes enthoben werden und an anderer Stelle Dienst im Ministerium schieben. Nicht mehr als Präsident, aber als Quälgeist.