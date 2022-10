Dieser Kalender ist längst Kult: Am heutigen Dienstag wurde mit großem Promiaufmarsch (unter anderem Richard Lugner, der seinen 90. Geburtstag hier feierte) in Niederösterreich die bereits 23. Auflage des legendären Jungbauernkalenders vorgestellt. Zwei Kalender, einer mit jungen Damen und einer mit jungen Herren, aus Österreich und Süddeutschland sind ab sofort zu erwerben.

Das Ziel der Macher hinter dem Kalender ist ein ambitioniertes: Nicht nur die "schönsten Seiten der Landwirtschaft" zu zeigen, sondern auch ein realistisches, modernes Bild von Bäurinnen und Bauern - stehen doch hinter dem Kalender Menschen, die sich sowohl in der Landwirtschaft, als auch im Modelbusiness auskennen, wie Herausgeber und Bauernbund-Direktor Franz Tonner, der auch vor 20 Jahren der Erfinder des Kalenders war, und Philipp Knefz, früherer Mister Austria und Mister-Austria-Veranstalter. „Wir sind stolz, dass wir auch heuer ein perfektes Produkt machen konnten. Die Models waren allesamt begeistert dabei und die Zusammenarbeit sehr professionell und lustig. Das sieht man auch am Kalender selbst“, sagen die beiden.

Shooting im Kuhstall & Co.

Die Aufnahmen wurden heuer auf verschiedenen Bauernhöfen in der Steiermark gemacht, die Leibnitzer Fotografin Michaela Lorber zeigte sich für den Männerkalender verantwortlich, während Michael Wittig den Damenkalender übernahm.

Unter den Models sind auch zwei Steirerinnen und ein Steirer sowie ein Kärntner: Johannes Warmuth (36), Konditor und Bergbauernsohn, ist der einzige Landesvertreter im Jungbauernkalender 2023. Er ist auf dem Kalenderblatt für Juni zu sehen. Bei den Männern ist Alexander Peinhopf (25; Oktober) aus Pöls der einzige Steirer. Er stammt von einem einstigen Milchviehbetrieb aus Pöls, der 2003 zu einem Pferdehof umfunktioniert wurde.

Bei den jungen Frauen sind gleich zwei Steirerinnen im Kalender vertreten: Nicole Peissl (22; August) ist ausgebildete Pferdewirtin und Jungbäurin und betreibt in Premstätten mit ihren Eltern einen Legehennenbetrieb und eine Pferdehaltung. Sie ist für 2500 Hühner ebenso verantwortlich wie für 35 Pferde.

"So etwas kann man nur einmal im Leben machen"

Und auch eine waschechte Grazerin ist im Kalender zu sehen: Die 21-jährige Elena Eisenberger ist Pferdenärrin, reitet seit sie zehn Jahre alt war - hat deshalb nach der HTL-Ausbildung die Ausbildung in Pferdewirtschaft an der Fachschule Grottenhof in Thal gemacht. Auch, wenn sie eigentlich in einem Innenarchitektur-Büro arbeitet, gehört ihr Herz den Pferden und dem Reiten, unter anderem gibt sie Reitunterricht für Kinder. "Deshalb wollte ich auch unbedingt im Kalender sein und bin sehr froh, dass ich tatsächlich genommen wurde." Denn: "So etwas kann man nur einmal im Leben machen." Was ihr am Kalender gut gefällt, ist die positive Darstellung der Landwirtschaft: "Dass man ein gutes Beispiel darstellt - das ist mir sehr wichtig." Und auch ihre Familie habe sie dabei sehr unterstützt: "Wir haben das natürlich abgesprochen und alle standen hinter mir."

Eisenberger könnte man auch schon aus dem Fernsehen kennen, auch hier trat sie in einem landwirtschaftlichem Kontext auf: Sie war eine der Hofdamen in der vorigen Staffel von "Bauer sucht Frau", entschied sich damals aber, die Sendung vorzeitig zu verlassen. Dafür kam es beim Shooting noch besser als erwartet. "Die Aufnahmen waren richtig lustig und ich habe jede Menge coole Leute kennengelernt - und sogar meinen jetzigen Freund." Der Glückliche ist übrigens selbst im Männer-Kalender 2023 zu finden.

Der Jungbauernkalender in der Girls und Men Edition ist ab sofort im Webshop unter www.jungbauernkalender.at/shop erhältlich. Die Kosten belaufen sich pro Kalender auf 32,99 Euro plus Versand.