"Bauer sucht Frau" ist seit 2005 die ATV-Show schlechthin. Mit "Forsthaus Rampensau" könnte es nun aber eine starke Konkurrenz – mit sechs Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie elf Prozent bei den zwölf bis 49-Jährigen und 167.000 Zusehern bei der ersten Folge – geben.

Heute geht es auf der Alm in die zweite Runde und die Sternchen sowie deren Begleitpersonen müssen sich zum ersten Mal einem Spiel stellen. "Notstand am Hochstand" heißt es und ist ein riesiges Kreuzworträtsel, das nicht ganz so leicht zu enträtseln scheint. Der eine weiß nicht, was "Brunft" bedeutet. Die andere denkt, das Gegenteil von senkrecht sei oval. Und ein weiterer hat keine Ahnung, wer Strache ist.

Ab dieser Folge wird auch immer ein Paar aus der Hütte gewählt. Einer der Teilnehmer will von sich aus rausgewählt werden. Ob die anderen ihm den Gefallen tun, bleibt abzuwarten. In einer offenen Abwahl mit allen Rampensäuen wie Tinderkönig Luis und sein Kumpel Lev kommt es zur Entscheidung und die beiden mussten nicht lange überlegen.

Übrigens: Es war von Beginn an von 18 Teilnehmern die Rede, im Forsthaus angekommen sind aber nur 16, auch in Folge zwei bleiben es diese acht Paare. Paar Nummer neun, bestehend aus Guido ("Nie wieder Single") und Emre, wird erst später dazustoßen. Warum das so ist? Falls es bis zu deren Ankunft Lagerbildungen gibt, möchte ATV damit frischen Wind (und Wirbel) reinbringen. Und besagten Wirbel gibt es aber sowieso. Mehrfach, teils aggressiv und immer wieder lautstark.

Forsthaus Rampensau: heute, 20.15 Uhr auf ATV und Zappn.