Ein 39-Jähriger ist Montagnachmittag nach einem Sturz aus rund zwölf Metern Höhe in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten-Land) gestorben. Der Mann dürfte bei Arbeiten auf einem Hallendach auf eine Eternitplatte gestiegen und durchgebrochen sein, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Der St. Pöltner landete auf dem Betonboden und erlitt tödliche Verletzungen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen zur Unfallursache beigezogen.