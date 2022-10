Christian Lindner kam gleich zur Sache. "Wir werden unser Profil stärken", sagte der FDP-Chef und Bundesfinanzminister am Montag in Berlin und schob auch gleich hinterher: "Das Ergebnis von Hannover kann von einer Tatsache nicht ablenken. Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren." Das klang wie eine Kampfansage.

Tags zuvor hatte die FDP bei der Wahl in Niedersachsen nur 4,7 Prozent erzielt und war aus dem Landtag geflogen. Die SPD hatte die Wahl trotz leichter Verluste mit gut 33 Prozent klar gewonnen. Der alte und neue Ministerpräsident Stephan Weil kann mit den Grünen weiterregieren. Die legten um sechs Punkte auf gut 14 Prozent zu. Die CDU sackte ab auf 28 Prozent (minus sechs Punkte). Der Protest sammelte sich bei der rechten AfD, sie verdoppelte ihr Ergebnis und kam auf gut 11 Prozent.

Was bedeutet das für den Bund?

Noch am Wahlabend setzten die Deutungen ein. Ist die Wahl nun regional zu deuten? Oder hat sie bundespolitische Konsequenzen? Schließlich wohnt jeder zehnte deutsche Wähler in Niedersachsen. "Wir sind deutlich stärkste Kraft geworden", versuchte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert das Votum bundespolitisch zu deuten. Das stimmt insofern, als mit Weil, 63, ein eher bürokratischer Typ die Wahl gewann – so wie Bundeskanzler Olaf Scholz. Zudem bestätigte sich in Niedersachsen ein Trend, der sich bei den Landtagswahlen in Deutschland in diesem Jahr schon abzeichnete:

Stets wurden die Amtsinhaber wiedergewählt. In Krisenzeiten setzen die Menschen auf Kontinuität. Doch nach vielen Niederlagen meldete sich auch die AfD polternd zurück. Andere machen markige Worte, ganz Rechtsaußen scheint aber vom Unmut über Inflation und steigende Energiepreise bei den Wahlen profitieren.

Schmerzende Niederlage

Vor allem FDP-Chef Christian Lindner muss das schmerzen. 90.000 Stimmen verloren die Liberalen in Niedersachsen, knapp die Hälfte an die AfD.

Lindner hatte sich zuletzt radikal gegeben. Und er hatte mit kräftigen Worten für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Emsdetten in Niedersachsen (und günstigen Atomstrom) geworben. Die Strategie habe sich nicht ausgezahlt, zeigte sich Lindner noch am Wahlabend nachdenklich. Ging aber schon am nächsten Tag auf Angriff über. "Die FDP ist die Partei der Eigenverantwortung und der Leistungsbereitschaft", ließ er wissen.

Sein Parteikollege Wolfgang Kubicki hatte da schon eine Analyse parat. "Ein wesentlicher Teil unserer Wähler fremdelt mit der Ampel-Koalition", sagte er. Auch Lindner mochte später keine eigenen Fehler mehr erkennen. "Wir zahlen gewiss einen Preis für unser politisches Profil", sagte er über das Bündnis im Bund.

Schuld sei die Ampel

Die Ampel macht es nicht leicht für die FDP. Die FDP macht es sich aber auch nicht leicht mit der Ampel. Bei der Bundestagswahl hatte sie viele Jungwähler gewonnen, die auf eine "optimistische Fortschrittspartei" (Lindner) setzten. Zugleich aber gibt es den klassischen altbürgerlichen Wählerstamm der Wirtschaftsliberalen. Das stellt die Partei vor große Probleme. Und damit auch Christian Lindner. In Niedersachsen hatte er bewusst damit geworben, die FDP zu wählen und als Korrektiv in eine rot-grüne Regierung zu schicken. Die Ampel als Überlebensstrategie. Das ging schief. Und so rückt Lindner nun heimlich von der Ampel ab.

Fast im Alleingang hatte Lindner die FDP nach ihrem Abschied aus dem Bundestag 2013 vier Jahre später wieder in den Bundestag geführt. Selbst das Nein zu Jamaika unter Angela Merkel verzieh ihm die FDP. Nun stellen die mäßigen Wahlergebnisse die Partei wieder vor die Existenzfrage. Und Lindner kehrt zurück zum wirtschaftsliberalen Markenkern. Schwarze Null, Atomkraft – schon seit Monaten gibt Lindner eine Art innerkoalitionäre Opposition. Manch einen Konflikt hat die EU entschärft, etwa mit einer europäischen Übergewinnsteuer. Anderes schwelt weiter.

Doch wachsen auch Zweifel an Lindners Ego-Shooter-Strategie. Sein grüner Widersacher Robert Habeck hatte nach der Berufung zum Wirtschaftsminister erklärt, er sei nun verantwortlich für das ganze Land, nicht für eine Partei. Lindner aber gibt noch immer vorrangig den FDP-Chef. "Die FDP hat ein klares politisches Profil. Sie weiß, wer sie ist und was sie will", teilte er am Montag kämpferisch mit. Die SPD hat die Wahl in Niedersachsen gewonnen. Aber leichter wird das Regieren im Bund mit einer FDP auf Konfliktkurs nicht.