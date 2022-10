In der Eisarena in Inzell wird gefröstelt. Energie sparen steht an der Tagesordnung. Die niederländische Nationalmannschaft brach ihr Trainingscamp in Bayern sogar ab. Zahlreiche Athleten und Betreuer wurden von einem Kältevirus heimgesucht. In der Halle hat es nur an die vier bis sechs Grad, normalerweise zumindest zwölf bis 16. "Es ist richtig kalt und dadurch ist das Eis extrem langsam. Wenn du drei Stunden am Eis stehst und von einer mit Kühlmittel durchtränkten Ventilation angeblasen wirst, ist das unangenehm", offenbart Vanessa Herzog.