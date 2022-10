Die Hochzeit von Lena Headey und Marc Menchaca fand im privaten Kreis in Italien statt. Das Paar hat sich laut "Daily Mail" am 6. Oktober in Apulien das Jawort gegeben.

In den sozialen Medien zirkulieren Fotos, auf denen die 49-jährige Headey in ihrem Brautkleid an der Seite ihres frisch angetrauten Ehemannes zu sehen ist. Dem Bericht zufolge sollen unter den Gästen neben engen Freunden und Familienmitgliedern unter anderem Headeys "GoT"-Kolleginnen Emilia Clarke und Sophie Turner und deren Ehemann Joe Jonas gewesen sein. Auch der britische Sänger Rick Astley soll der Hochzeit beigewohnt haben.

Headey war bereits einmal – mit Musiker Peter Paul Loughran – verheiratet, von dem sie sich 2013 nach sechs Jahren scheiden ließ. Mit Regisseur Dan Cadan hat sie eine Tochter, die 2015 zur Welt gekommen ist. Das Paar trennte sich 2018.