Nach der feierlichen Trauerzeremonie von Queen Elizabeth II. steht nun die nächste, dieses Mal für die royale Familie erfreulichere Feier vor der Tür: die Krönung von König Charles III.

Nun warten die Fans auf die ersten Informationen zur Inszenierung der Feierlichkeiten, zumal die letzte Krönung 70 Jahre zurückliegt. In diesem Fall aber könnte das Großereignis des Vereinigten Königreichs weniger spektakulär werden. Die "The Mail on Sunday" veröffentlichte neue Details. Eine zeitgemäße Zeremonie statt pompöser Show und wesentlich kürzer soll der Festakt werden: nur knapp eine Stunde ist dafür eingeplant. Die Zeremonie für die Queen hatte 1953 fast vier Stunden gedauert – inklusive mehrfacher Outfit-Wechsel. Darauf wolle Charles laut einer Quelle der Zeitung verzichten.

Auch die Gästeliste wird voraussichtlich von 8000 auf 2000 Menschen gekürzt. Dies hat zur Folge, dass wohl auch einige Adelige und Parlamentarier fehlen werden. Und die Samtstühle, die für die Krönung von Queen Elizabeth II. angefertigt wurden, werden wahrscheinlich durch Standardsitze ersetzt. Ihre Zeremonie orientierte sich weitestgehend an der ihres Vaters König George VI. Mit dieser Tradition will Charles nun aber wohl brechen. Seine Pläne, die Monarchie zu verschlanken, ließ Charles bereits durchklingen, als er noch Thronfolger war.

2023 wird die Zeremonie stattfinden

Ein genaues Datum für die Zeremonie steht bisher aber noch nicht fest. Nur, dass sie im kommenden Jahr stattfinden soll, scheint fixiert zu sein. Eine unterstützende Rolle soll Prinz William spielen, der maßgeblich in die Planungen für die Zeremonie eingebunden wird.

1953 war es der Ehemann der Queen, Prinz Philip, der im Hintergrund vieles entschied und die Krönung erstmals live im Fernsehen übertragen ließ. Er musste auch vor seiner Frau knien und schwören, ihr "Lehnsmann bei Leib und Leben" zu sein. Einen solchen Akt wird es dieses Mal nicht geben, denn Camilla wird an der Seite ihres Mannes zur Königin-Gemahlin gekrönt. Das hatte Queen Elizabeth II. noch zu Lebzeiten entschieden.