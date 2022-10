Die per Ende November ehemalige Geschäftsführerin der traditionsreichen Spanischen Hofreitschule in Wien, Sonja Klima, soll in Zukunft für den Tiergnadenhof Gut Aiderbichl beruflich tätig werden. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntagausgabe) soll Klima dort als "Global-Communication-Managerin" für mehr Sponsoren und Unterstützer sorgen, wie Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber ihr Tätigkeitsfeld in dem Artikel umriss.

"Etwas für den Tierschutz aktiv tun zu können, ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt", wird Klima außerdem in der "Kronen Zeitung" zitiert. Für die APA war Gut Aiderbichl am Sonntag vorerst nicht für eine Bestätigung erreichbar.

Seit der Gründung von Gut Aiderbichl vor 21 Jahren oberhalb des Wallersees in Henndorf im Salzburger Flachgau zählen zum Tierschutz-Projekt aktuell 30 Höfe in Österreich, Deutschland, Rumänien, Ungarn, Frankreich und der Schweiz. Derzeit werden insgesamt 6000 Tiere betreut.