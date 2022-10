Die Hoteliervereinigung (ÖHV) warnt vor einem "radikalen Aderlass" in der Branche. ÖHV-Präsident Walter Veit zeigt sich besorgt: "Verdrei- oder -vierfachte Energiekosten bringen auch gesunde Unternehmen ins Strudeln." Vizepräsident Alexander Ipp ergänzt: "Jedes Gespräch dreht sich nur mehr um steigende Kosten, schlechte Aussichten – und ratlos wirkende Politikerinnen und Politiker." Die Politik habe "wieder den Sommer verschlafen".

"Wir sparen an allen Ecken und Enden Energie. Trotzdem explodieren uns die Energiekosten unter der Hand", sagt Veit. Ein Rundruf quer durch die Branche zeigt, dass ein radikaler Aderlass droht. "Um die Dramatik zu erkennen, muss man kein Wirtschaftsweiser sein."

"Kostet Bruchteil der derzeitigen Subventionsexzesse"

Seine Kollegin Heike Ladurner-Strolz gibt die Richtung vor: "Jetzt voller Fokus auf Entlastung statt Streits über Heizstrahler und Sitzheizungen, wenn das westliche Wirtschaftssystem ins Wanken gerät."

"Stützt die Stromerzeuger jetzt beim Gas-Einkauf, nicht erst irgendwann. Das hilft rasch und kostet einen Bruchteil der derzeitigen Subventionsexzesse", so der Appell.

"Da kann der Bund nicht einfach wegschauen"

ÖHV-Vizepräsident Klaus Hofmann, Landesvorsitzender im Burgenland und Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge, und Gernot Deutsch, ÖHV-Landesvorsitzender in der Steiermark und Geschäftsführer von Quellenhotel und Heiltherme Bad Waltersdorf, führen Leitbetriebe mit hohem Energiebedarf sowie vielen Beschäftigten und Geschäftspartnern in der ganzen Region: "Diese extrem exponierten Unternehmen sind von hohem Stellenwert zumindest für die Ostregion", verweist Hofmann auf die hohe Dichte derartiger Betriebe vom "Thermenland Steiermark" bis zur "Thermenwelt Burgenland": "Da kann der Bund nicht einfach wegschauen", wünscht sich Deutsch auch von den Ländern ein abgestimmtes Vorgehen: "Weil es für alle besser ist, wenn unsere Gäste im Thermalwasser schwimmen und dabei für ihre Gesundheit etwas Gutes tun, als wenn den Thermenbetreibern das Wasser bis zum Hals steht", wird in einer Aussendung betont.