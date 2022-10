Am Montag startet die Lohnrunde für Friseurinnen und Friseure. Geht es nach der Gewerkschaft Vida (Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft), müssen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in den Sonder-KV-Verhandlungen kräftig Haare lassen: Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft Vida, will für die derzeit bestehenden Einkommen unter 1600 Euro brutto eine kräftige Erhöhung und nennt "eine branchengerechte Lösung zur nachhaltigen Abfederung der Teuerung und das Erreichen der 2000 Euro Brutto-Mindestlohns" als Ziele.