Die Seitenblicke wurden quasi für Richard Lugner erfunden: Kaum ein anderer Österreicher drängte sich über so viele Jahrzehnte in die Öffentlichkeit wie Ruchard Lugner: Ein Baumeister der Zweiten Republik, Opernball-Geher, Lugner-City-Gründer, nie für einen Schmäh verlegen. Am 11. Oktober feiert er seinen 90. Geburtstag. Derzeit macht man sich aber Sorgen um Lugner, der krank im Bett liegt: laut Krone.at soll er auch Termine abgesagt haben.

Lugner hat Witz und war nie für eine Antwort verlegen. 1962 erhielt er die Baumeisterkonzesson und arbeitete sich nach oben und hatte Erfolg. Die Lugner-City folgte im Jahr 1990, "Gemma Lugner" wurde daraufhin zum geflügelten Wort.

Legendär sind natürlich seine Auftritte beim Opernball: 1992, man glaubt es kaum, nimmt er zur Premiere Harry Belafonte mit. 1995 schafft Lugner es, dass Sophia Loren ihn begleitet. Man verbindet Lugner immer mit weiblichen Gästen, doch auch 2010 hatte er einen männlichen Gast: Dieter Bohlen. Weibliche Gäste waren unter anderen Joan Collins, Ivana Trump, Grace Jones, Claudia Cardinale, Paris Hilton, Pamela Anderson oder Brigitte Nielsen. Und sogar Kim Kardashian war einmal ein Gast von Lugner.

Lugner kandidierte aber sogar als Bundespräsident: 9,91 Prozent bekam Lugner im Jahr 1998. Ein Jahr später schnitt er bei der Nationalratswahl jedoch schlecht ab: 1,02 Prozent mit "Die Unabhängigen."

Für Aufmerksamkeit sorgte der Baumeister auch mit seinen Beziehungen: Mit Jugendliebe Christine Gmeiner war er allerdings 17 Jahre verheiratet. Seit den 1990er-Jahren war er mit Christina "Mausi" Lugner zusammen. Danach hatte er Beziehungen zu Bettina "Hasi" Kofler, Sonja "Käfer" Schönanger, Nina "Bambi" Bruckner oder Anastasia "Katzi" Sokol.

Lugner zeigte sich in der Reality-Soap "Die Lugners" auf ATV und war als Running-Gag in "Wir sind Kaiser" zu sehen: Immer wieder bat Lugner darum, endlich zum Kaiser vorgelassen zu werden. Man muss ihm dafür Respekt zollen: Wer sich so über sich selbst lustig machen kann, dem kann eigentlich nichts passieren.

Sogar eine Diplomarbeit hat man über ihn geschrieben - auch nicht schlecht.