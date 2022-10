Hollywood-Star Jared Leto (50) wird in einem geplanten Biopic den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld spielen. "Karl war schon immer eine Inspiration für mich", schrieb der Oscar-Preisträger ("Dallas Buyers Club") am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram und Twitter.

Er sei ein "wahrer Universalgelehrter, ein Künstler, ein Innovator, ein Leader und vor allem ein liebenswerter Mann" gewesen. Er teile mit dem Lagerfeld-Team eine "kreative Vision", den Modeschöpfer respektvoll zu würdigen und zugleich die künstlerischen Möglichkeiten einer Filmbiografie auszureizen.

Leto ist bei dem geplanten Projekt als Hauptdarsteller und Co-Produzent an Bord. Auch langjährige Mitarbeiter von Lagerfeld, darunter Pier Paolo Righi und Caroline Lebar, wirken als Produzenten mit. Der Film werde die wichtigsten Beziehungen in Lagerfelds Leben behandeln, die durch eine "unberechenbare Linse" erzählt werden, teilte das Modeunternehmen auf Instagram mit.

Drehbeginn noch unklar

Der in Hamburg geborene langjährige Chefdesigner der Modemarke Chanel stand für Pariser Chic und Eleganz. Weißer Zopf, hoher Hemdkragen und dunkle Sonnenbrille waren seine Markenzeichen.

Im Interview mit der Zeitschrift "Women"s Wear Daily" erzählte Leto, dass er bei seinem ersten Treffen mit Lagerfeld dem Modedesigner gesagt habe, er würde ihn eines Tages in einem Film darstellen wollen. Lagerfeld habe das gutgeheißen. Über einen Drehbeginn wurde noch nichts bekannt. Derzeit werde ein Regisseur gesucht, hieß es.

Leto wurde für seine Nebenrolle in dem Aids-Drama "Dallas Buyers Club" 2014 mit dem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt spielte er in Filmen wie "Zack Snyder"s Justice League", "House of Gucci" und "Morbius" mit.