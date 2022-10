Der deutsche Bestsellerautor Sebastian Fitzek (50) hat geheiratet. Am 3. Oktober habe er seiner Freundin Linda (35) in Kroatien das Jawort gegeben, sagte seine PR-Agentin am Mittwoch. Die Neuigkeit teilte Fitzek auch auf Instagram. "Angekommen um niemals still zu stehen! Noch nie ist es mir in meiner Phantasie gelungen, ein so wundervolles Geschöpf zu ersinnen, wie Linda, die zu meinem Lebensglück "Ja" gesagt hat", schrieb Fitzek dort. Dazu teilte er Fotos von der Hochzeit.

Fitzek - bekannt für seine Psychothriller ("Das Joshua-Profil", "Die Therapie", "Playlist") - hatte Ende 2021 angekündigt, seine Partnerin Linda im Laufe dieses Jahres heiraten zu wollen. Im Jänner 2021 hatte der Berliner die Geburt des gemeinsamen Sohnes Oskar bekanntgegeben.

Zweite Hochzeit in Kroatien

Fitzek und Linda, die damals Haas hieß, haben sich nach Angaben der PR-Agentin im Dezember 2019 auf einer Zugfahrt zwischen Leipzig und Berlin kennengelernt. Das Paar habe den "Tag der Deutschen Einheit" am 3. Oktober gewählt, weil Linda Fitzek einen Hochzeitstag gewollt habe, den man nie vergesse. Weil man an dem Feiertag nicht in Deutschland heiraten kann, hätten die beiden sich für Kroatien entschieden. Linda Fitzek sei eine große Liebhaberin der Menschen und der Landschaft dort, so die PR-Agentin.

Es ist Fitzeks zweite Ehe. Im August 2019 hatte er die Trennung von seiner Ehefrau Sandra öffentlich gemacht. Aus der neunjährigen Ehe des Paars stammen Tochter Charlotte und die Söhne David und Felix. Von Oktober 2021 bis August 2022 war Fitzek auch TV-Talkmaster bei der Sendung "Riverboat".