Ausgerechnet ein Jäger ist für die Tat verantwortlich: Weil sein Hund sein Kind in den Fuß gezwickt hat und der Jäger sich über diesen Vorfall ärgerte, ging der Mann aus dem Bezirk Liezen mit dem sieben Monate alten Tier in einen Wald und erstach es mit einem Messer. Dementsprechende Medienberichte bestätige die Landespolizeidirektion am Donnerstag. "Die Ermittlungen sind für uns abgeschlossen", so Chefinspektor Leo Josefus in der Früh.