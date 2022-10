Um in diesem Winter und im nächsten Sommer Energie zu sparen, ergreift der Europäische Rat einige drastische Maßnahmen. So werden die Büros künftig nur noch auf 19 Grad Celsius beheizt, kündigte das Generalsekretariat des Rates in einer internen E-Mail an das Personal an, die dem Magazin "Politico" vorliegt.

Die Temperatur im Atrium des Justus-Lipsius-Gebäudes in Brüssel wird im Winter auf 16 Grad gesenkt, geheizt wird nur noch auf kühle 14 Grad. Im Sommer werden die Klimaanlagen im Atrium abgeschaltet. Auch soll die spezielle Beleuchtung der Gebäude eingestellt werden.

"Energie wichtiger als Kleiderordnung"

"Die Auswirkungen dieser Maßnahmen werden für alle Mitarbeiter spürbar sein. Auch die Delegierten, die ihre Tage in den Sitzungsräumen des Rates verbringen, werden sie zu spüren bekommen", zitiert "Politico" den Organisationschef des Rates, William Shapcott.

Die Solidarität aller sei nun gefragt: Ziehen Sie stattdessen in Erwägung, mit einem zusätzlichen Pullover zur Arbeit zu kommen. Zögern Sie nicht, ihn auch bei offiziellen Besprechungen zu tragen; Energie ist wichtiger als unsere traditionelle Kleiderordnung".