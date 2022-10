Die Großfahndung nach dem vermissten Chihuahua begann am 14. September. Diamond Baby war an diesem Tag aus dem Haus von Paris Hilton in den Hollywood Hills gelaufen. "Es ist so unglaublich schwer für mich, das zu posten, weil mir die Worte fehlen. Diamond Baby wird seit letztem Mittwoch vermisst. Ich war bei einem Fotoshooting und wir ziehen um und einer der Umzugshelfer muss eine Tür offen gelassen haben", schreibt Paris Hilton auf Instagram. Mittlerweile hat sie einen Tierdetektiv, einen Hundeflüsterer und einen Tierhellseher eingestellt und auch Drohnen wurden ausgesandt, um den Hund zu finden. "Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um sie zurückzubekommen."

Die Suche nach dem Chihuahua ist wohl die teuerste Hundejagd aller Zeiten. Rund 11.000 Euro gab die 41-jährige Hotel-Erbin seit dem Verschwinden des Tieres täglich aus.

"Es sieht nicht gut aus. Es war eine groß angelegte Jagd mit weltweiter Publicity, aber wir haben nicht eine einzige Sichtung gehabt. Normalerweise gibt es in so einem Fall mehrere Beobachtungen, wenn ein Hund frei herumläuft", sagte ein Insider gegenüber der "Mail on Sunday".

Hilton sei daher zu dem Schluss kommen, dass sie Diamond Baby vielleicht nicht wiederfinden wird. Von Anfang an bestand die Befürchtung, dass Diamond Baby wilden Kojoten zum Opfer gefallen sein könnte. In Los Angeles bringt derzeit eine Rekord-Hitzewelle Kojoten dazu, auf der Suche nach Wasser und Nahrung in die Nähe von Wohngebieten zu kommen.