Glitzer, Glamour und Luxus definieren während der Modewochen in Städten wie Paris, London, New York und Mailand die Laufstege. In beeindruckenden, prunkvollen Locations werden neue Designs präsentiert und im großen Stil zur Schau gestellt. Fern von der klassischen Definition von Luxus spielte sich die Balenciaga-Show in Paris ab – dort versanken die Models in einem postapokalyptischen, beinah dystopischen Setting im wahrsten Sinne des Wortes im Schlamm.

Mit dem ungewöhnlichen Runway-Setting unter dem Motto "The Mud Show" übt Balenciaga-Designer Demna offen und auf extravagante Weise Kritik an der glänzenden Welt des Luxus und die unterschiedlichen Boxen, in die Mode von der Gesellschaft gepresst wird und kreiert mit der Show eine bewusste Welt des Anti-Luxus. In einem Brief, den der Designer nicht nur mit den Gästen der Show teilte, die sich ebenfalls ihren Weg vorbei an dem mit Matsch bedeckten Laufsteg bahnen mussten, sondern auch in den sozialen Medien teilte, erklärte er, seine Kollektionen nicht mehr länger erklären zu wollen. Auch in Boxen wolle sich der Designer nicht mehr länger pressen lassen.

Kanye marschiert durch den Schlamm

Mit der außergewöhnlichen Runway-Show, die von Rapper Kanye West in einer übergroßen Utility-Jacke, Sneakers und Hosen aus Leder eröffnet wurde, will der Designer unter anderem Mode als visuelle Kunst wieder in den Vordergrund rücken. Für Kanye ist es unterdessen der erste Auftritt als Model am Laufsteg. Auch Naomi Campbell und Kylie Jenner waren geladen, Demna verschickte die Einladungen versteckt in "verlorenen Brieftaschen".

Demna versetzte der als klassisch wahrgenommenen Definition von Luxusmode mit der provokativen Show einen literarischen Tritt in den Dreck. "Luxus in diese polierte, exklusive und visuell teure Box zu geben ist einengend und ziemlich Old School", so der Designer. Wie der Zustand des Laufsteges zeigten sich auch die präsentierten Kleidungsstücke teils absichtlich beschmutzt und mit Flecken übersät, Parkas, Bomberjacken und Jeans in Used-Optik unterstrichen das Kernstatement des Designers.

Realitätscheck für die Modeindustrie

Dass Balenciaga Anfang des Jahres einen vollkommen zerstörten Sneaker um 1850 Dollar in die Kollektion aufnahm, kann nun im Nachhinein durchaus als subtiles Vorzeichen für die "Mud Show" gewertet werden. Mehrere Tausend Euro teure Schuhe durch ein Schlammfeld zu schicken, ist ein weiterer Realitätscheck, den Demna der Luxusmodebranche verleiht. "Es ist Blasphemie, aber das macht es real."

Auf Social Media sorgt die Show bereits für Gesprächsstoff, auf TikTok ging das Setting bereits viral, ein Video der Plattform i-D wurde 18,2 Millionen Mal abgespielt.