Sie haben zwei Kinder und jede Menge Hühner, Kaninchen und offenbar auch sonst recht viel unterzubringen: Harry und Meghan sind, wie diverse Medien berichten, offenbar wieder auf Haussuche. Ihre 14-Millionen-Dollar-Ranch in Montecito nahe Santa Barbara scheint zu klein geworden zu sein. Nun hat das Paar offenbar ein neues Anwesen im nahe gelegenen Hope Ranch im Auge. Noch unklar ist, ob man sich nur ob möglicher Optionen umgeschaut oder gar schon zugeschlagen hat. Ganz ohne Nachbarn wird es auch hier nicht abgehen – aktuell wohnt etwa Oprah Winfrey in unmittelbarer Nähe. In Hope Ranch sind auch keine No Names daheim. Einer davon heißt übrigens Snoop Dogg.

Nachbarn unter sich: Meghan, Oprah Winfrey und Harry im Hühnergarten in Montecito © (c) imago images/ZUMA Wire (CBS via www.imago-images.de)