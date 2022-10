Vor eineinhalb Wochen ging eine Nachricht durch die australische Presse, die für viele Unternehmen inzwischen keine Seltenheit mehr ist: Der australische Telekommunikationsanbieter Optus wurde gehackt. Was in den Tagen danach ans Tageslicht kam, entwickelte sich jedoch zum Krimi mit zehn Millionen Hauptdarstellern. Denn genau so viele Australier sind von dem Hack betroffen. Bei nur 26 Millionen Menschen sind dies fast 40 Prozent der Bevölkerung. Einige Experten nannten den Fall die schlimmste Datenschutzverletzung in der Geschichte Australiens. Inzwischen hat der Diebstahl zudem eine Debatte darüber ausgelöst, wie Australien mit Daten und dem Thema Privatsphäre umgeht.