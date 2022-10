In mei­nem Freun­din­nen­kreis gibt es eine These: Un­ter­le­ge­ne Män­ner sind ge­fähr­lich. Denn sie wer­den ver­su­chen, die Frau an ihrer Seite klein­zu­ma­chen, um sich grö­ßer zu füh­len. Mei­ner Er­fah­rung nach wer­den man­che Män­ner tat­säch­lich fies, wenn sie in einer Be­zie­hung das Ge­fühl haben, nicht mit­hal­ten zu kön­nen. Ich hatte in mei­nen Zwan­zi­gern teils mit Män­nern zu tun, die sich nach einer hei­te­ren Ver­liebt­heits­pha­se als er­staun­lich klein­her­zig und miss­güns­tig er­wie­sen. Sie konn­ten sich nicht über meine Er­fol­ge freu­en, bis ich mein Licht vor­sorg­lich unter den Schef­fel stell­te. Diese Be­zie­hun­gen mach­ten mich vor­sich­tig.