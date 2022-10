25.000 Fans kamen am Samstag nach Bad Hofgastein, um das erste Helene-Fischer-Konzert in Österreich nach zweieinhalb Jahren Pause zu erleben. Die Menge am Konzertgelände bei der Talstation der Schlossalmbahn spielte verrückt, als die Schlager-Queen mit ihrer Liveband kurz nach 20.15 Uhr die Bühne betrat. Bei ihrem Auftritt trug die Schlager-Queen ein komplett schwarzes Outfit, bestehend aus Hose, Rollkragen-Shirt, Lederblazer und Stiefeln.

Helene Fischer trat ganz in Schwarz auf © Gasteiner Tourismus/Wolkersdorfer

Das von der steirischen Leutgeb Entertainment Group, dem Kur- und Tourismusverband Bad Hofgastein und den Gasteiner Bergbahnen veranstaltete Konzert begann mit den Songs "Genau dieses Gefühl" und "Jetzt oder nie" aus dem 2021 erschienen Album "Rausch", die damit zum ersten Mal live in Österreich zu hören waren. "Jedes Mal, wenn ich über die Grenze fahre, denk' ich mir, die Österreicher, ich habe euch so gern", sagte Helene Fischer zu Beginn des Konzertes.

Während der mehr als zwei Stunden dauernden Show gab die mit über 15 Millionen verkauften Tonträgern kommerziell erfolgreichste Sängerin Deutschlands neben ihren größten Hits mehrere Medleys und einige Remixe wie "Everybody Dance Now" zum Besten. Helene Fischer sprach als frischgebackene Mama allen Müttern ihren verdienten Respekt aus. Für die Fans machte sie einige Selfies mit den Handys der Zuseher. Der Abend endete mit den Zugaben "Luftballon", "Null auf 100" und "Atemlos durch die Nacht" sowie einem goldenen Feuerwerk über Bad Hofgastein.

Für Melissa Naschenweng ging mit dem Auftritt ein Traum in Erfüllung © Gasteiner Tourismus/Wolkersdorfer

Als Support trat die Kärntner Sängerin Melissa Naschenweng mit ihrer steirischen Harmonika auf und stellte den Fans unter anderem Songs ihres gerade erschienenen Albums "Glück" vor. Zuvor waren außerdem noch Daniel Düsenflitz, Die Gasteiner und Franky Leitner zu sehen. Die große Schlager-Party in Gastein hatte schon am Freitag begonnen. Unzählige Fans feierten bei Warm-Up-Partys und Side-Events. Und auch am Samstag gingen die Aftershowpartys "atemlos" noch bis tief in die Nacht hinein.

Tal war ausgebucht

"Das Konzert hat alle unsere Erwartungen erfüllt. 25.000 Konzertbesucher und 70 Prozent davon haben im Tal genächtigt. Viele von ihnen sind mehrere Tage geblieben. Die Wertschöpfung für das Tal ist enorm, sowohl was den Umsatz für die Betriebe als auch was den Mediawert für die gesamte Region Gastein betrifft", freute sich Eva Irnberger, Geschäftsführerin des Kur- und Tourismusverbandes Bad Hofgastein. "Helene Fischer und Melissa Naschenweng sind mit ihrer naturverbundenen Art prädestiniert für einen Auftritt in Gastein, wo die Fans neben dem Konzert auch die vielfältigen Angebote am Berg nutzen konnten", sagt Franz Schafflinger, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen.

Weil viele Besucher gleich mehrere Nächte im Tal blieben, war das Gasteinertal am Konzertwochenende quasi ausgebucht.