Wenn die Vienna Comic Con ruft, kommen sie alle: Batman und der Joker, Luke Skywalker und Leia Organa, Prinzessin Peach und Super Mario. Am vergangenen Wochenende versammelten sich rund 20.000 Fans fiktiver Figuren in der Wiener Messe, um zwei Tage lang die Popkultur hochleben zu lassen. Nach zwei Jahren gezwungener Pandemie-Pause wollte sich die größte Popkultur-Messe des Landes von ihrer besten Seite zeigen.

Doch der Beginn war holprig: Eineinhalb Stunden lang standen manche Jedis und Superhelden am Samstag im Wiener Prater Schlange. Die Veranstalter hatten am ersten Tag nicht mit einem derartigen Andrang gerechnet. Dass man sein Ticket zunächst gegen ein Umhängekärtchen tauschen musste, sorgte für Verzögerungen. Erst als dies behoben wurde, floss die Menge in die Hallen.

Schwert schlägt Hammer

Während große Aussteller wie der Videospielhersteller Nintendo ihre Produkte gleich in der ersten Reihe zur Schau stellten, wurde es in der zweiten und dritten Reihe spezieller: Um zehn Euro bot ein Händler Thors Hammer an, Aragons Schwert war teurer. Quer gegenüber konnten penisförmige Kissen in verschiedenen Farben und Größen erworben werden, dazwischen Pokémon-Karten, "Star Wars"-Figuren und natürlich Comics aller Art.

Künstlerinnen und Künstler bekamen auch diesmal wieder in der Artist Alley die Gelegenheit, ihre Werke zu teilen. Neben Zeichnungen, Malereien und Basteleien wurden auch Bücher in den Fokus gerückt: Auch Jaqueline Mayerhofer verkaufte und signierte fleißig ihre Romane. Wie viele Gäste der Popkultur-Messe verkleidet sich auch die Autorin gerne: Fast eineinhalb Jahre lang baute sie an einer mandalorianischen Rüstung aus Aluminium. Zur Comic Con kam sie aber "in zivil", das Kostüm ließ sie daheim.

Spenden für die Dunkle Seite

Unangenehm aufgefallen wäre die Autorin in der rot-schwarzen Rüstung aus einer weit, weit entfernten Galaxis nicht: Nur wenige Schritte entfernt unterhielten Schurken aus dem "Star Wars"-Universum Erwachsene und Kinder. "Bad Guys Doing Good" sei das Motto der 501st Austrian Garrison, erklärte "Presseoffizier" Christopher Neubauer: Durch Fotos in Kostümen sammeln Darth Vader und seine Sturmtruppen Spenden für das St. Anna Kinderspital.

Wer lieber mit Stars wie Christopher Lambert ("Highlander") oder Jack Gleeson ("Game of Thrones") abgelichtet werden wollte, musste allerdings extra zahlen. Das Beobachten zahlreicher Podiumsdiskussionen, E-Sport-Events und sogar Wrestling-Matches waren im Eintritt (Wochenend-Pass: 60 Euro) aber inkludiert. Trotz eines großen Andrangs und anfänglicher Schwierigkeiten sah man so auf der ersten Vienna Comic Con seit Beginn der Pandemie kaum traurige Gesichter – außer, die schlechte Laune war Teil des Kostüms.