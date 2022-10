Sie sind eine der wenigen Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund zur Prime-Time. Wie ist es um die Diversität bestellt?

PROSCHAT MADANI: Ich finde, es ändert sich gerade sehr viel. Es ist spürbar. Ich merke das an Casting-Angeboten. Das hat es früher so nicht gegeben: Frauen in meinem Alter mit Migrationshintergrund in Hauptrollen! Überhaupt sind weit mehr Frauen zu sehen. Ich bekam zuletzt in der Apple TV-Serie "Foundation" und im deutsch-amerikanischen Film "Cuckoo" Rollen, die für Männer geschrieben waren. In der Branche wird Diversität verlangt, egal ob es dabei um Frauen, auch ältere, Menschen mit Migrationshintergrund oder Beeinträchtigungen, Transgender-Personen, etc. geht. Schauen wir mal, wie lange.