Angestoßen wurde die Diskussion über "korrekte" Psychotherapie durch einen Fall, den die Kleine Zeitung öffentlich gemacht hat. Eine Frau mit Angststörung erzählte, wie sich die Beziehung zu ihrer Therapeutin Stück für Stück in eine sehr ungesunde Richtung entwickelte. Anstatt des professionellen Sie wurde das Du-Wort verwendet, intime Details aus dem Sexualleben wurden abgefragt, ein Zuviel an schwer einzuordnender Nähe löste die notwendige Distanz ab. Die Folge: Die Patientin rutschte immer tiefer in eine gefährliche Abhängigkeit. Mit der Veröffentlichung ihrer Geschichte wolle sie anderen Mut machen, und sie selbst geht jetzt rechtlich gegen ihre Therapeutin vor.