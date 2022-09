"Emissionsfreies Pendeln": So warb die US-amerikanische Regionalfluggesellschaft Cape Air im heurigen April, als sie neben anderen Airlines eine Kaufabsicht für 75 'Alice'-Elektroflugzeuge unterschrieb. Nun war es so weit: Das israelische Unternehmen Eviation Aircraft startete seine 'Alice' erfolgreich vom Grant County International Airport in Washington.



Das Flugzeug, das laut Hersteller völlig emissionsfrei operiert, flog bei seiner Generalprobe acht Minuten in 3500 Fuß (1067 Meter) Höhe. "Wir haben Geschichte geschrieben", bejubelte Eviation-Präsident Gregory Davis den klimaneutralen Premierenflug. Technisch ist das Flugzeug klar auf Kurzstrecken ausgelegt – mit zwei 850 PS starken Elektromotoren, einer Reichweite von 815 Kilometern und einer 900-kWh-Batterie, in der die gesamte Energie gespeichert ist.