Josef Tichy (1922–2001), gebürtiger Pörtschacher, der sein Leben im Elternhaus am Wörthersee verbrachte, wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Anlass, an den stillen, ernsten Mann zu erinnern und in einer feinsinnig gestalteten Hommage zu würdigen. Tochter Barbara Wagner-Tichy hat aus dem Nachlass des Künstlers eine eindrucksvolle Schau zusammengestellt und mit ansprechenden Begleittexten erörtert. So wird das umfangreiche Werk in lebendiges Gedenken gerufen und seine Vielfältigkeit dokumentiert.

Exzellenter Grafiker

Josef Tichy wird vor allem als exzellenter Grafiker erinnert. Mit seinen Arbeiten in Strichätzung, Aquatinta, Kaltnadel und den Weiterentwicklungen dieser Tiefdrucktechniken hat er es zu größter Meisterschaft gebracht. Zahlreiche internationale Preise belegen das. Damit hat er beizeiten „den Reputationsradius der engeren Heimat gesprengt“, wie der Kunsthistoriker Peter Baum noch zu Tichys Lebzeiten urteilte. Nachvollziehbar in der Perfektion der Drucke, die von der Festigkeit und Klarheit der Linienführung bestimmt sind. Wie überhaupt das Zusammenspiel der Striche und ihr abgeklärtes Verhältnis zu den Flächen die Qualität der Blätter bestimmt.

Josef Tichy wird vor allem als exzellenter Grafiker erinnert. © Willi Rainer

Ölbilder und Aquarelle

Eng damit verbunden sind seine Ölbilder und Aquarelle. Vor allem Letztere sind stark zeichnerisch bestimmt. Linien bilden eindeutige Strukturen, Farbaufträge mit breitem Pinselstrich sichern die Flächen. Mit zunehmendem Alter änderte sich die Formensprache. Expressive Abstraktionen eröffnen neue Sichtweisen auf Tichys Werk.

Kuratorin Barbara Wagner-Tichy hat bei Auswahl und Präsentation der Bilder auch mehrere erklärende Ansätze eingebracht und die Erfassung der Mannigfaltigkeit des Lebens durch den Künstler an erzählerische Strukturen gebunden. So werden Symbole, Erlebnisse, Reisen, aber auch persönliche Positionen zu anregenden Hinweisen.

Mit seinen Bilder hat Josef Tichy zahlreiche internationale Preise gewonnen © Willi Rainer

Biografische Hinweise

Kleine biografische Hinweise erinnern an die Lehrjahre Tichys bei Arnold Clementschitsch, Christian Ludwig Martin und Herbert Boeckl. Aber auch an Tichy als Lehrmeister für die Kunst der Grafik, die er stets als Technik im Dienste künstlerischer Gestaltung sah und nicht als Selbstzweck, der sich in Virtuosität erschöpft. Der Rückblick macht einen Künstler sichtbar, der „immer strebend sich bemüht“ hat, ein Leben lang. So hat der stille Humanist die Bodenhaftung nie verloren. Deshalb ist seine Kunst wahrhaftig.