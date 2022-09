Er spielte in "Heartland" neben Kiefer Sutherland: Robert Cormier. Der 33-jährige Schauspieler ist jetzt gestorben – wie seine Schwester bestätigte. Der Schauspieler spielte auch in Serien wie "American Gods" oder "Slasher".

Laut Fox News starb Cormier in einem Krankenhaus in Etobicoke, Ontario: Er war gestürzt und erlag seinen Verletzungen. "Robert war ein Athlet, ein Schauspieler und ein großer Bruder", hieß es in der Todesanzeige der Familie. Man werde ihn durch seine Filme in Erinnerung behalten.