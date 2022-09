Ein technischer Defekt war offenbar die Ursache dafür, dass am Dienstag in Lochau bei Bregenz ein Baukran auf drei Häuser gestürzt ist. Verletzt wurde niemand, obwohl sich in einem der Häuser drei Menschen befanden, berichtete die Polizei. Der umgestürzte Kran ragte quer über die ganze Hörbranzerstraße, diese wurde vorübergehend gesperrt. Zu dem Vorfall kam es, als der Kran einen rund 3,7 Tonnen schweren Bagger absetzte. Die Höhe des Sachschadens stand vorerst nicht fest.

Weitere Fotos vom umgestürzten Kran.