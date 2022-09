Der Welser Möbelkonzern XXXLutz wächst weiter durch Übernahmen. Das Unternehmen erwirbt 50 Prozent der Anteile an der deutschen Möbelhauskette Braun Möbel-Center, die über zehn Filialen und mehr als 1.000 Beschäftigte verfügt und für heuer einen Umsatz von über 200 Mio. Euro anpeilt. Die Geschäftsführung bleibe weiterhin in den Händen des bisherigen Inhabers Matthias Bader und des langjährigen Geschäftsführers Christoph Bürker, teilte XXXLutz am Dienstag mit.

Die Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörde.

Die XXXLutz-Unternehmensgruppe, zu der auch die Möbelhäuser Mömax und Möbelix zählen, betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.