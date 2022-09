Die Zukunft des Euro war diese Woche Thema in den Räumlichkeiten der Kleinen Zeitung in Klagenfurt. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der Österreichischen Nationalbank organisiert, welche aktuell eine Tour zu dem Thema durch Österreich macht. Diskutieren konnte das interessierte Publikum mit dem Vize-Gouverneur der Nationalbank Gottfried Haber. Moderiert wurde die Veranstaltung von Kleine-Chefredakteur Wolfgang Fercher.