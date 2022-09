Das Vorhaben klingt an sich einfach: allen Menschen, die in Österreich leben, 500 Euro auszahlen. Doch die Umsetzung gestaltet sich alles andere als einfach: mehrere involvierte Ministerien und Bürger, die nicht ganz so agieren, wie es sich der Bund vorstellt. Das bereitet dem Staat Komplikationen bei der vermeintlich raschen Hilfe gegen die Teuerung.