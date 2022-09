Seit März ermittelten Drogenfahnder des Wiener Landeskriminalamts auf Hochtouren - sie waren mutmaßlichen Suchtgifthändler, die im Internet ihr Unwesen trieben, auf der Spur. Jetzt konnten die beiden Österreicher - ein 34-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau ausgeforscht und festgenommen werden.

Die beiden sollen seit 2020 in Österreich aber auch international rund 7000 Verkäufe von Suchtmitteln abgewickelt haben. Agiert wurde im Darknet, wo die Verkäufe nur schwer verfolgt werden können.

Über eine richterliche Anordnung wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei konnten insgesamt 20 Kilo Suchtmittel verschiedenster Arten sowie knapp 5000 Euro Bargeld sichergestellt werden.

Der Wiederverkaufswert der Suchtmittel liegt geschätzt jedoch im Millionenbereich, berichtete die Wiener Polizei am Dienstag.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich bereits in einer Justizanstalt in Untersuchungshaft.