Gibt es in der Landesregierung wichtige Personalrochaden, so gehen diese selten ohne Wirbel über die Bühne – erst recht nicht in Vorwahlzeiten. So auch der Wechsel von Günther Wurzer als Leiter der Gesundheits- und Pflegeabteilung an die Spitze der Personalabteilung. Vollzogen sollte die Rochade zwar erst nach der Wahl werden, publik wurde sie bereits jetzt.