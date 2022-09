Die niederländische Fluglinie KLM stockt ab Ende Oktober die Flüge zwischen Amsterdam und Graz auf zehn Flüge pro Woche auf. Zum täglichen Flug kommen neue Verbindungen am Montag, Freitag und Sonntag dazu. Durchgeführt werden diese von KLM mit einer Embraer 195 beziehungsweise einer Embraer 175. Die Maschinen bieten eine Kapazität von 20 Sitzplätzen in der "Business Class", acht Sitzen in der "Economy Comfort"-Zone sowie 104 beziehungsweise 60 Sitzen in der "Economy Class".