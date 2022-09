Die Raumfahrtabteilung der US-Streifkräfte namens "Space Force" bekommt im Internet wieder einmal ihr Fett ab. Schon die gleichnamige Serie mit Steve Carell auf Netflix sorgte für Lacher. Nun wurde die Hymne der Teilstreitkraft veröffentlicht und wieder gibt es kritische Kommentare auf Twitter und Co.: "Hoffentlich sind die Aliens keine Musikkritiker" oder "May the Cringe be with you" ist da zu lesen.

Die Hymne zum Reinhören:

Auch die Latenight-Comedians haben das neue Musikstück entdeckt:

Die meisten kennen auch die Netflixserie "Space Force" mit Steve Carell. Hintergrund der Serie war damals die reale Ankündigung der geplanten Gründung der Raumstreitkraft als eigene Einheit.

Prestigeprojekt von Donald Trump

Mit der "Space Force" hatte der damalige Präsident Donald Trump im Jahr 2019 erstmals seit 1947 wieder eine eigene US-Teilstreitkraft geschaffen – damals war die US-Luftwaffe als separate Einheit gebildet worden. Für Trump war das ein Erfolg, da er sich für die Bildung einer eigenen "Space Force" eingesetzt hatte, mit der sich das US-Militär für Konflikte im Weltraum wappnet.

Name sorgte für Lacher

Schon der Name der Einsatzkommandozentrale hatte vor zwei Jahren für Belustigung gesorgt. Das Einsatzführungskommando heißt offiziell Space Operations Command – und wird SpOC abgekürzt. Internetnutzer fühlten sich an die Filmfigur Spock aus der Science-Fiction-Serie "Star Trek" erinnert.

Der Vulkanier mit den spitzen Ohren ist einer der beliebtesten Charaktere der Serie. In Online-Netzwerken machten sofort Fotos und Video-Clips des vom Schauspieler Leonard Nimoy verkörperten Offiziers des Raumschiffs Enterprise die Runde.

Spott für Logo und Uniform

Auch mit ihrem Logo hatten die US-Weltraumstreitkräfte viele an "Star Trek" erinnert. Tatsächlich ist das neue Logo dem Emblem der Weltraumsektion der US-Luftwaffe nachempfunden. Ein Sprecher erklärte, dass es sich bei dem Pfeil in Wirklichkeit um das Delta-Symbol handelt, wie es schon 1961 in den Emblemen der damaligen Raumfahrtorganisation der US-Luftwaffe benutzt worden sei. "Star Trek" kam erst ein paar Jahre später auf den Fernsehmarkt. Die Serie wurde ab 1966 im US-Fernsehen ausgestrahlt; ab 1972 kam sie dann als "Raumschiff Enterprise" ins deutsche und österreichische Fernsehen.

Seit der Gründung ist die "Space Force" ein beliebtes Ziel von öffentlichem Spott. Zum Start hatte es viel Häme gegeben, als die Uniform für die neue Teilstreitkraft vorgestellt wurde: im üblichen grün-braunen Flecktarnmuster. Auch dazu gab es Tausende höhnische Kommentare – etwa mit Fragen, was es bringe, im Weltraum Camouflage zu tragen.