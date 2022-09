„Gute Nachrichten – die Fahndung kann widerrufen werden“, twitterte die Wiener Polizei am Donnerstag in der Früh. Das Kind war nach einem Grenzübertritt von Tschechien nach Deutschland in einem Reisebus aufgegriffen worden. Nach der Verständigung durch die deutsche Polizei konnte das Mädchen von Mitarbeitern der Wiener Kinder- und Jugendhilfe übernommen und wieder zurück nach Wien gebracht werden. Sie befindet sich nun wieder in der Obhut der Stadt Wien

Die sechsjährige Ukrainerin lebte in letzten Wochen in einer Betreuungseinrichtung in Wien, ihrer Mutter war die Obsorge für das Kind entzogen worden. Offensichtlich wollte die Ukrainerin das Mädchen ins Ausland bringen - sie saß mit ihm im Reisebus.