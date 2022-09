Ob Murtal, Schladming-Dachstein, Gesäuse oder Millstätter See - Familien lieben die grüne Mark und den seenreichen Süden Österreichs. Im Ranking der beliebtesten Regionen für Familienausflüge sind beide Bundesländer stark vertreten.

Kärnten und die Steiermark haben ganzjährig ausflugstechnisch einiges zu bieten, für jede Altersgruppe. Egal ob Wanderungen in den Bergen, Badetage am See oder ein Besuch in einem der zahlreichen Museen - langweilig wird es sicherlich nie. Das auf Ausflugsziele für Familien spezialisierte Suchportal familienausflug.info hat vor Kurzem die meistgeklickten Ausflugsziele und beliebtesten Regionen Österreichs in den Sommermonaten ermittelt. Auf der Plattform befinden sich bereits 8700 Tipps.

Als Basis der Auswertung dienten 4,7 Millionen Seitenaufrufe von 1,2 Millionen Familien im Zeitraum von 1. Juni bis Ende August 2022. Inzwischen zieht es Familien auch wieder mehr in die Städte des Landes, ist das Resümee von Roland Bamberger, Gründer des Portals, nach der Auswertung: "Im letzten Jahr hatten wir keine einzige Stadt im Ranking, in diesem Jahr sind es mit Wien, Graz und Innsbruck gleich drei Städte, die sich in den Top 10 der beliebtesten Regionen für Familienausflüge befinden. Ein Grund dafür könnte sein, dass während der Pandemie die ländlichen Gebiete bevorzugt wurden und nun wieder die Städte vermehrt im Mittelpunkt stehen."

Murtal und Millstätter See im Ranking

Neben großen und klassischen Urlaubsregionen wie Schladming-Dachstein, dem Zillertal und dem Salzkammergut hat es auch das Murtal in das Top 10-Ranking geschafft. "Die steirische Region profitiert in dem Fall von den Angeboten des Red Bull-Rings", erklärt Bamberger. Auch eine Kärntner Region ist vertreten und hat sich Platz 10 geschnappt: Rund um den Millstätter See gibt es für Familien mit den Nockbergen, dem Granatium Radenthein, dem Reptilienzoo Nockalm und dem Flow Country Trail in Bad Kleinkirchheim viel zu entdecken.

In der Liste der meistgeklickten Familienausflüge sind die Steiermark und Kärnten gleich vier Mal vertreten, der Wassererlebnispark im Gesäuse steht sogar ganz oben am Treppchen.