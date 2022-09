Am Wiener Flughafen ist ein junger, in Österreich wohnhafter IS-Anhänger festgenommen worden. Der erst 17-jährige Wiener hatte eine gleichaltrige zum Islam konvertierte Steirerin bedroht und genötigt, zu Details wollte man beim Innenministerium auf APA-Anfrage keine Auskünfte geben. Der Bursch war bei seiner Rückkehr aus der Türkei am 21. August arretiert worden, er wurde mittlerweile unter Auflagen freigelassen, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte.