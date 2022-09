Die Erstellung der Winter-Flugpläne der Airports Laibach und Triest, die auch von vielen Kärntnern genutzt werden, ist im Finale. In Slowenien werden sechs Destinationen ausgebaut. Im Vergleich zur Sommersaison wird es deutlich mehr Flüge nach Amsterdam, Belgrad, Dubai, Istanbul, Podgorica und Zürich geben. Ab Dezember wird Flydubai die bisher fünf Flüge pro Woche auf eine tägliche Verbindung erhöhen, was sich nicht nur auf Reisen in die Arabischen Emirate positiv auswirkt, sondern auch die internationalen Anbindungen verbessert. Turkish Airlines werden ab Februar wöchentlich zwölf Flüge statt bisher zehn nach Istanbul anbieten – täglich einen Morgenflug und fünfmal pro Woche einen Abendflug. Dadurch wird die Anbindung an Anschlussflüge in die USA und Kanada verbessert.