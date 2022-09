Oscarpreisträgerin Kate Winslet dreht derzeit in der Nähe von Dubrovnik in den Ruinen von Kupari, einem Lost Place und Kriegsschauplatz aus dem Jugoslawienkrieg von 1991. Es ist einer der Drehorte der HBO-Produktion "Lee", einem Biopic über die legendäre Fotografin Elizabeth "Lee" Miller, die bis 1944 im Zweiten Weltkrieg als Kriegsberichterstatterin für die "Vogue" arbeitete.

Laut kroatischen Medienberichten soll sich Kate Winslet bei den Dreharbeiten in den Ruinen am Bein verletzt haben und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus in Dubrovnik gebracht werden. Mittlerweile scheint es der 46-jährigen Schauspielerin wieder gut zu gehen, denn die Arbeiten mit ihr wurden bereits fortgesetzt. Bilder in sozialen Medien zeigen Winslet in Uniform und mit Stahlhelm am Set in Kupari.

In Hitlers Badewanne

Elizabeth "Lee" Miller war zu Ihrer Zeit eine schillernde Figur mit abenteuerlichem Leben. Berühmt wurde sie sowohl als Fotografin als auch als Model für die "Vogue". Miller gehörte zu den ersten Personen, die am Todestag von Adolf Hitler dessen Wohnung in München betreten haben. Für den Fotografen David E. Scherman posierte Miller in Hitlers Badewanne, das Foto ging um die Welt.

Verfilmt wird Millers Leben von der amerikanischen Produktionsfirma HBO. Regie führt Ellen Kuras, es ist ihr erster Spielfilm, bisher war sie hauptsächlich für ihre Serien-Produktionen bekannt. Mit Kate Winslet angelte sich HBO eine der anerkanntesten Schauspielerin der Gegenwart. Bekannt wurde sie 1997 durch ihre Rolle der Rose DeWitt Bukater in dem elffach oskargekrönten Film "Titanic" an der Seite von Leonardo Di Caprio. Winslet war als beste Hauptdarstellerin nominiert, ihre zweite von insgesamt sieben Nominierungen, 2009 erhielt sie die goldene Statue als Hauptdarstellerin in "Der Vorleser". In "Lee" spielt die Britin an der Seite ihres nicht minder bekannten Landsmannes Jude Law.