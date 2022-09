Zur Sprache kamen bei der Podiumsdiskussion "brutale" Interventionen ("Es ist fast jede Regierung gleich im Versuch, eine bestimmte Berichterstattung herbeizuführen") und Unterschiede bei der Corona-Berichterstattung des ORF und von ServusTV ("Das war für mich sicherlich die schwierigste Zeit im Unternehmen"). Hans Bürger, gebürtiger Linzer, ist seit 1987 für den ORF tätig; 2010 bekam er den Dr.-Karl-Renner-Publizistikpreis.



Für den ORF reagierte TV-Chefredakteur Matthias Schrom auf die Aussagen von Hans Bürger bei der Veranstaltung in Bregenz: "Hans Bürger hat in meiner Vertretung an besagter Veranstaltung teilgenommen. Dort hat er sich in einem sehr ORF-kritischen Umfeld der Diskussion gestellt und seine persönliche Sicht der Dinge dargelegt. Bei der mehrstündigen Diskussionsrunde fielen, wie bei derartigen Veranstaltungen üblich, auch launige, zugespitzte Wortmeldungen, die – verschriftlicht und zum Teil aus dem Zusammenhang gerissen – ein verfälschtes Bild ergeben."

Hier kann man die Diskussion verfolgen: