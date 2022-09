Die Beamten seien nach dem Zwischenfall, der sich gegen 7.00 Uhr (MESZ) in der Nähe des bekannten Platzes Leicester Square ereignete, in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Metropolitan Police mit. Ein Verdächtiger sei wegen schwerer Körperverletzung festgenommen worden. Er sei mit einem Elektroschockgerät überwältigt worden und zur Behandlung in einer Klinik.

Ob ein Zusammenhang mit den Trauerzeremonien zum Tod von Queen Elizabeth II. besteht, war zunächst unklar. "Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an", hieß es.