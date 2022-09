Der vielleicht anziehendste und abstoßendste Verleumdungsprozess der US-Geschichte sowie die kurze, aber turbulente Beziehung von Johnny Depp (59) und Amber Heard (36) sollen laut "People"-Magazin unter dem Titel "Hot Take: The Depp/Heard Trial" verfilmt werden.

Demnach stehen die Hauptrollen schon fest: Mark Hapka (40, "Hannah Montana") wird Depp verkörpern, während Megan Davis (33, "American Horror Story") die Rolle der Heard übernehmen wird. Melissa Marty (38) wird Depps Anwältin Camille Vasquez (38) spielen und Marry Carrig wird als Heards Anwältin Elaine Bredehoft zu sehen sein. Das Drehbuch stammt laut Bericht von Guy Nicolucci (52, "The Tonight Show", "Late Night") und Regie führt Sara Lohman ("Grace and Frankie").

"Hot Take: The Depp/Heard Trial" soll schon am 30. September auf Tubi Premiere feiern. In einer Mitteilung des US-Streamingdienstes hieß es dazu "Mit unseren Partnern bei MarVista wurde dieses Tubi-Original im Eiltempo produziert, um eine Geschichte einzufangen, die Teil des kulturellen Zeitgeistes wurde, und ein einzigartiges Bild dessen zu zeichnen, was Millionen im Sommer in den Schlagzeilen sahen."