Für ganz Kroatien wurde eine Unwetterwarnung ausgesprochen. In den kommenden Tagen werden punktuell bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, dazu kommen Sturmböen und möglicherweise sogar Tornados. Sturzfluten, Überschwemmungen, Schlammlawinen und Erdrutsche werden befürchtet.

Beginnen werden die Regenfälle noch heute, Donnerstag, in höheren Lagen, Freitag und Samstag wird es laut Prognosen in ganz Kroatien, Slowenien und Norditalien verregnet und stürmisch. Erst am Sonntag soll es eine kurze Verschnaufpause geben, doch bereits für den Beginn der kommenden Woche sind weitere Niederschläge angekündigt. Die Temperaturen werden unter den Durchschnitt für diese Jahreszeit gesunken sein.

Explosive Wetterlage

Besonders Freitag und Samstag versetzen die Meteorologen in Sorge. Alle Wettermodelle zeigen Anzeichen für Extremwetterereignisse. "Durch die lang anhaltende Hitzeperiode und die Trockenheit hat sich die Adria im Sommer auf Rekordniveau aufgeheizt. Die heiße Luft, die von Süden in Richtung Küste weht, wird dadurch mit unglaublich viel Energie und Wasser aufgeladen. Gleichzeitig kommt aus dem Norden eine kalte Luftströmung über die Alpen, die warme aufgeladene Luft wird angehoben und es entsteht eine explosive Mischung", erklärt Andreas Mansberger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Ideale Voraussetzungen, damit Tornados oder gar Hurrikans entstehen können.

Aufgrund der hohen Wassermengen, rechnet man, auch angesichts der trockenen Böden, mit Überschwemmungen und Murenabgängen. "In Bergregionen wird mit heftigen Gewittern und Regenmengen von 100 bis 400 Liter pro Quadratmeter gerechnet", sagt Mansberger. In Dalmatien erwartet man sehr starken Südwind. An der nördlichen Adria wird mit Tornados und Überflutungen an der Küste gerechnet.