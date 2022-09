Die ganze Partygemeinde sehnt sich nach einer Maß Bier – doch vermasselt es! Robert Geiss hatte auf einem Oktoberfest in Saint-Tropez die vermutlich wichtigste Rolle: Er sollte das Bierfass anstechen. Das jedoch klappte nicht so, wie es dir der 58-Jährige gedacht hat: Das Bier floss zwar sofort, allerdings auf den Boden. Und während Geiss immer verzweifelter auf den Zapfhahn klopfte, wurde der "Biersee" am Boden immer größer.

Und seine Ehefrau Carmen Geiss hielt währenddessen die Kamera auf das Ereignis und meinte dazu in einem Posting auf Instagram: "Das ist ja mal total in die Hose gegangen!" Die Fangemeinde der "Geissens" und deren Sendung "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" sind da eher zwiegespalten: Die einen hatten Mitleid mit Geiss, die anderen haben mit den durstigen Gästen und dem Bier. "Saufen sollte man dann besser den Profis überlassen", schrieb einer. Und ein anderer: "Ozapfn Is eine Kunst für sich."