Hailey und Justin Bieber feiern ihren vierten Hochzeitstag. Passend dazu postete das Model ein paar gemeinsame Schnappschüsse auf Instagram und bezeichnete ihren Ehemann als "den schönsten Menschen, den ich je kennengelernt habe... die Liebe meines Lebens".

Am 13. September 2018 gaben sich Hailey - damals noch Baldwin - und Popstar Justin Bieber in New York City standesamtlich das Ja-Wort.

Insgesamt fünf Schnappschüsse von romantischen Posen beinhaltet der Post von Hailey Bieber. Das erste Bild zeigt das Celebrity-Paar während ihrer Hochzeitszeremonie aus dem September 2019. Auf der Schleppe des Brautkleides ist zu lesen: "Bis dass der Tod uns scheidet". Weitere Fotos zeigen das Paar in einem Auto, ganz in Schwarz und beim Schmusen.

Auch Justin Bieber teilt ebenfalls ein romantisches Bild, um das besondere Datum zu zelebrieren. Der Sänger teilte ein Bild des Paares, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Hund zu sehen sind. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Jubiläum meiner besten Freundin und wifey ("Ehefrauchen") Hailey Bieber... Danke, dass du mich auf jede erdenkliche Art besser machst".