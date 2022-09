Der "Deadpool"-Star Ryan Reynolds unterzog sich - in Kooperation mit Lead From Behind (Organisation zur Aufklärung über Dickdarmkrebs) - einer Koloskopie (Darmspiegelung), um Menschen und insbesondere Männer dazu zu ermutigen, sich zu gegebener Zeit untersuchen zu lassen. "Normalerweise würde ich nie ein medizinisches Verfahren vor die Kamera stellen und dann teilen", sagt Reynolds in einem Video, dann erklärte der kanadisch-US-amerikanischen Schauspieler aber: "Es ist ein einfacher Schritt, der im wahrten Sinne des Wortes euer Leben retten kann." Warum er das Ganze auf Video hatte? Um mit gutem Beispiel voran zu gehen und das Verfahren der Darmspiegelung zu entstigmatisieren. Diese nämlich gilt als wichtige Untersuchung zur Früherkennung von Darmkrebs.

Und im Zuge der Koloskopie wurde bei ihm tatsächlich eine Wucherung im Dickdarm entdeckt. Auf YouTube erzählt der 45-Jährige von der Vorsorgeuntersuchung und einem darauffolgenden Eingriff. Dass die Ärzte dann aber wirklich etwas finden würden, damit hat der Ehemann von Blake Lively wohl nicht gerechnet. Es handelte sich um einen "extrem subtilen Polypen", aus der sich Krebs entwickeln kann. "Das war möglicherweise lebensrettend für Sie. Ich mache keine Witze und ich will nicht übermäßig dramatisch sein", sagte der untersuchende Arzt. "Das ist genau der Grund, warum Sie das tun. Sie hatten keine Symptome."

Der Polyp konnte entfernt werden. "Durch den Eingriff haben wir die natürliche Entstehung einer Krankheit aufgehalten. Einen Wachstumsprozess, der sich hätte in Krebs entwickeln und für viele Probleme hätte sorgen können", klärt der Arzt im Video auf.